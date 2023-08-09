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09 августа, 19:15

Происшествия

Режим ЧС ввели в Сергиево-Посадском округе после взрыва

Режим ЧС ввели в Сергиево-Посадском округе после взрыва

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В Сергиево-Посадском городском округе введен режим ЧС. Об этом сообщила администрация округа.

От взрыва на складе пиротехники как минимум одна женщина погибла и более 50 человек обратились за медицинской помощью. По данным МЧС, на данный момент открытое горение на территории завода ликвидировано на площади 400 квадратных метров.

Спасатели и кинологи на месте ЧП продолжают поиск людей и разбор завалов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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