Режим ЧС ввели в Сергиево-Посадском округе после взрыва

В Сергиево-Посадском городском округе введен режим ЧС. Об этом сообщила администрация округа.

От взрыва на складе пиротехники как минимум одна женщина погибла и более 50 человек обратились за медицинской помощью. По данным МЧС, на данный момент открытое горение на территории завода ликвидировано на площади 400 квадратных метров.

Спасатели и кинологи на месте ЧП продолжают поиск людей и разбор завалов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.