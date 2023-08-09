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Происшествия

Пострадавшая при взрыве в Сергиевом Посаде скончалась в больнице

Пострадавшая при взрыве в Сергиевом Посаде скончалась в больнице

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Одна из пострадавших при взрыве на складе в подмосковном Сергиевом Посаде скончалась в больнице. По данным МЧС, открытое горение на территории завода ликвидировано на площади 400 квадратных метров.

Взрыв прогремел утром 9 августа на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Спасатели и кинологи на месте ЧП продолжают поиск людей и разбор завалов.

В каком состоянии находятся пострадавшие? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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