Спасатели локализовали пожар на юге Португалии

Пожар на юге Португалии взят под контроль, его удалось локализовать. Об этом пишут местные СМИ. Число пострадавших увеличилось до 43. В тушении задействовано более тысячи человек и почти 370 единиц техники.

Девять человек погибли при пожаре в центре для инвалидов во Франции, еще двое числятся пропавшими без вести. Как сообщают местные СМИ, всего там проживало 28 человек, большинство прибыли из других городов республики на отдых. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. 17 человек удалось эвакуировать. Поиски пропавших без вести осложняются частичным обрушением здания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.