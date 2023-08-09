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В мире

Спасатели локализовали пожар на юге Португалии

Спасатели локализовали пожар на юге Португалии

Одна из пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде скончалась в больнице

Новости часа: 6 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде находятся в тяжелом состоянии

Открытое горение на территории ЗОМС в Сергиевом Посаде потушено на площади 400 кв м

Число пострадавших в результате взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 56

Под завалами на месте взрыва в Сергиевом Посаде могут быть люди – Воробьев

Новости часа: очаг взрыва в Сергиевом Посаде находился в производственном помещении

Восстановительные работы в Сергиевом Посаде начнутся 10 августа

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Около 70 человек эвакуировали из горящего дома в Красногорске

Пожар на юге Португалии взят под контроль, его удалось локализовать. Об этом пишут местные СМИ. Число пострадавших увеличилось до 43. В тушении задействовано более тысячи человек и почти 370 единиц техники.

Девять человек погибли при пожаре в центре для инвалидов во Франции, еще двое числятся пропавшими без вести. Как сообщают местные СМИ, всего там проживало 28 человек, большинство прибыли из других городов республики на отдых. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. 17 человек удалось эвакуировать. Поиски пропавших без вести осложняются частичным обрушением здания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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