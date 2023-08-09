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Происшествия

Одна из пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде скончалась в больнице

Одна из пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде скончалась в больнице

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Одна из пострадавших при взрыве на складе в подмосковном Сергиевом Посаде скончалась в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сергиево-Посадскую центральную районную больницу, где находилась женщина.

Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел утром 9 августа. Изначально сообщалось, что он произошел на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМС). В экстренных службах между тем уточняли, что взорвался склад с пиротехникой.

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