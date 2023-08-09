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Происшествия

Открытое горение на территории ЗОМС в Сергиевом Посаде потушено на площади 400 кв м

Открытое горение на территории ЗОМС в Сергиевом Посаде потушено на площади 400 кв м

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Открытое горение на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМС) в Сергиевом Посаде ликвидировано на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС РФ. Там добавили, что последствия ЧП ликвидируют 350 человек, 84 единицы техники и 12 кинологических расчетов.

Взрыв в Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде произошел 9 августа. По последним данным, число пострадавших в результате ЧП возросло до 56. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что под руинами еще могут находиться люди, троих удалось извлечь, однако они в тяжелом состоянии.

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