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Происшествия

Число пострадавших в результате взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 56

Число пострадавших в результате взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 56

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По последним данным, за медпомощью после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде обратились 56 человек, троих нашли под обломками в тяжелом состоянии. Утром 9 августа на Загорском оптико-механическом заводе прогремел взрыв. От взрывной волны в нескольких домах в разных районах города выбило стекла.

Глава региона Андрей Воробьев в своем официальном телеграм-канале сообщил, что 160 спасателям, которые в данный момент работают на месте происшествия, нужно еще около 12 часов, чтобы разобрать завалы. По его словам, под руинами могут находиться люди.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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