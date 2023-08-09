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Происшествия

Восстановительные работы в Сергиевом Посаде начнутся 10 августа

Восстановительные работы в Сергиевом Посаде начнутся 10 августа

Более 10 тыс человек остались без горячего водоснабжения в Сергиевом Посаде

Около 70 человек эвакуировали из горящего дома в Красногорске

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Более 50 человек обратились за медицинской помощью после взрыва в Сергиевом Посаде

Замену окон в домах у места взрыва в Сергиевом Посаде начнут в четверг, 10 августа. Об этом сообщили в администрации городского округа. Отмечается, что на горячую линию поступило около 60 обращений.

Взрыв произошел в Сергиевом Посаде на складе с пиротехникой компании "Пиро-Росс", который, как сообщили на Загорском оптико-механическом заводе, прилегает к территории предприятия, но не входит в нее. В результате ЧП за медицинской помощью обратились 52 человека, восемь пострадавших находятся в стационаре.

Взрывной волной на двух улицах в жилых домах и соцучреждениях выбиты стекла. Спасатели разбирают завалы, к ликвидации последствий взрыва привлекли 150 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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