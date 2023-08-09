Производственные помещения частично разрушены после взрыва в Сергиевом Посаде

После взрыва в Сергиевом Посаде частично разрушены производственные помещения. В одном из них находился эпицентр, сообщили в МЧС. В итоге начался пожар на площади 400 квадратных метров.

По последним данным, за медпомощью обратились 52 человека. Под завалами, по словам властей, все еще могут оставаться люди. Каждые пять минут скорые прибывают к зданию местной больницы. Есть и тяжелопострадавшие.

Среди причин взрыва следствие называет человеческий фактор и технологические нарушения. В Следственном комитете опровергли версию с атакой беспилотника. По неподтвержденным данным, в данный момент глава компании, на чьей территории произошел взрыв, находится на допросе в СК.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.