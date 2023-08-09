Новости часа: версия с атакой БПЛА на завод в Сергиевом Посаде не подтвердилась

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Версия с атакой БПЛА на завод в Сергиевом Посаде не подтвердилась. Об этом заявили в Следственном комитете.

Три выхода со станции метро "Выхино" закроют на ремонт с 10 по 16 августа. Об этом сообщил столичный Дептранс.

ЦБ назвал 13 банков, которые будут первыми тестировать операции с цифровым рублем. Тестирование реальных операций с цифровыми рублями для физических и юридических лиц начнется с 15 августа.