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Новости

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Экономика

Новости часа: версия с атакой БПЛА на завод в Сергиевом Посаде не подтвердилась

Новости часа: версия с атакой БПЛА на завод в Сергиевом Посаде не подтвердилась

Пожар вспыхнул в жилом доме в Красногорске

СК РФ допросит гендиректора компании, арендовавшей территорию ЗОМС в Сергиевом Посаде

Более 50 человек обратились за медицинской помощью после взрыва в Сергиевом Посаде

Новости часа: Воробьев рассказал, что производит завод в Сергиевом Посаде

Работа по разбору завалов в Сергиевом Посаде займет минимум 12 часов – Воробьев

В больнице Сергиева Посада развернули допкойки для пострадавших после ЧП на заводе

Новости часа: трех человек в тяжелом состоянии извлекли из-под завалов в Сергиевом Посаде

Более 20 домов повреждены после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

Пожар произошел на крыше жилого дома в Курской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Версия с атакой БПЛА на завод в Сергиевом Посаде не подтвердилась. Об этом заявили в Следственном комитете.

Три выхода со станции метро "Выхино" закроют на ремонт с 10 по 16 августа. Об этом сообщил столичный Дептранс.

ЦБ назвал 13 банков, которые будут первыми тестировать операции с цифровым рублем. Тестирование реальных операций с цифровыми рублями для физических и юридических лиц начнется с 15 августа.

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