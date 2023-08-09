Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:00

Экономика

Новости часа: Воробьев рассказал, что производит завод в Сергиевом Посаде

Новости часа: Воробьев рассказал, что производит завод в Сергиевом Посаде

Работа по разбору завалов в Сергиевом Посаде займет минимум 12 часов – Воробьев

В больнице Сергиева Посада развернули допкойки для пострадавших после ЧП на заводе

Новости часа: трех человек в тяжелом состоянии извлекли из-под завалов в Сергиевом Посаде

Более 20 домов повреждены после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

Пожар произошел на крыше жилого дома в Курской области

Туристку с ушибом ноги эвакуировали с перевала Ткач

Местные жители рассказали о ЧП на заводе в Сергиевом Посаде

"Актуальный репортаж": Lamborghini сгорел в центре Москвы

Версия об атаке БПЛА на завод в Сергиевом Посаде не подтверждается – Воробьев

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Завод в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, производит пиротехнику. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Большой Ледовый дворец планируют открыть в Ясеневе в сентябре. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Небольшой рост цен на мясо в РФ вызван сезоном, в конце августа стоимость снизится. Об этом заявил Минсельхоз.

Читайте также
происшествиямэр МосквыспортгородэкономикавидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика