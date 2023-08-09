Новости часа: Воробьев рассказал, что производит завод в Сергиевом Посаде

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Завод в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, производит пиротехнику. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Большой Ледовый дворец планируют открыть в Ясеневе в сентябре. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Небольшой рост цен на мясо в РФ вызван сезоном, в конце августа стоимость снизится. Об этом заявил Минсельхоз.