14:30Политика
Новости часа: трех человек в тяжелом состоянии извлекли из-под завалов в Сергиевом Посаде
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Трех человек в тяжелом состоянии извлекли из-под завалов в Сергиевом Посаде. Об этом сообщил Минздрав РФ.
Угрозы военной безопасности России с запада и северо-запада кратно выросли. Польша планирует создать военное соединение для оккупации Западной Украины. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Три случая кори выявили у сотрудников рынка "Садовод". Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.