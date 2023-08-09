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Политика

Новости часа: трех человек в тяжелом состоянии извлекли из-под завалов в Сергиевом Посаде

Новости часа: трех человек в тяжелом состоянии извлекли из-под завалов в Сергиевом Посаде

Более 20 домов повреждены после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

Пожар произошел на крыше жилого дома в Курской области

Туристку с ушибом ноги эвакуировали с перевала Ткач

Местные жители рассказали о ЧП на заводе в Сергиевом Посаде

"Актуальный репортаж": Lamborghini сгорел в центре Москвы

Версия об атаке БПЛА на завод в Сергиевом Посаде не подтверждается – Воробьев

Часть помещений ЗОМС повреждены взрывной волной в Сергиевом Посаде

В больницу Сергиева Посада поступили 43 человека после ЧП на заводе

Губернатор Московской области сообщил о состоянии пострадавших после ЧП в Сергиевом Посаде

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Трех человек в тяжелом состоянии извлекли из-под завалов в Сергиевом Посаде. Об этом сообщил Минздрав РФ.

Угрозы военной безопасности России с запада и северо-запада кратно выросли. Польша планирует создать военное соединение для оккупации Западной Украины. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Три случая кори выявили у сотрудников рынка "Садовод". Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

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