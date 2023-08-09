Новости часа: трех человек в тяжелом состоянии извлекли из-под завалов в Сергиевом Посаде

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Трех человек в тяжелом состоянии извлекли из-под завалов в Сергиевом Посаде. Об этом сообщил Минздрав РФ.

Угрозы военной безопасности России с запада и северо-запада кратно выросли. Польша планирует создать военное соединение для оккупации Западной Украины. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Три случая кори выявили у сотрудников рынка "Садовод". Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.