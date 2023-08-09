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Происшествия

Часть помещений ЗОМС повреждены взрывной волной в Сергиевом Посаде

Часть помещений ЗОМС повреждены взрывной волной в Сергиевом Посаде

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Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов прибыл на место взрыва

Часть помещений ЗОМС повреждены взрывной волной в Сергиевом Посаде. Отмечается, что пять человек могут находиться под завалами на заводе.

Кроме того, сотрудники ФСБ работают на месте взрыва. Также известно, что разборы завалов могут занять минимум 12 часов.

Мощный взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде 9 августа. Информацию об инциденте подтвердил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.

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