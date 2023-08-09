В больницу Сергиева Посада поступили 43 человека после ЧП на заводе

После взрыва на заводе в больницу Сергиева Посада поступили 43 человека. Администрация городского округа сообщила, что в реанимации находятся шесть человек, в больнице экстренно развернули 40 коек.

На месте ЧП идет разбор завалов – там могут находиться пять человек, по данным губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он также добавил, что разбор завалов может продлиться минимум 12 часов.

Мощный взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде 9 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.