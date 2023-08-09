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Происшествия

В больницу Сергиева Посада поступили 43 человека после ЧП на заводе

В больницу Сергиева Посада поступили 43 человека после ЧП на заводе

Губернатор Московской области сообщил о состоянии пострадавших после ЧП в Сергиевом Посаде

Появилось новое видео взрыва в Сергиевом Посаде

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде достигло 45

Очевидец рассказала о взрыве на территории завода в Сергиевом Посаде

Прокуратура назвала причину взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

Число пострадавших после взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 38

Уголовное дело о нарушении промышленной безопасности возбудили после ЧП в Сергиевом Посаде

Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов прибыл на место взрыва

Воробьев заявил, что при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде пострадали более 30 человек

После взрыва на заводе в больницу Сергиева Посада поступили 43 человека. Администрация городского округа сообщила, что в реанимации находятся шесть человек, в больнице экстренно развернули 40 коек.

На месте ЧП идет разбор завалов – там могут находиться пять человек, по данным губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он также добавил, что разбор завалов может продлиться минимум 12 часов.

Мощный взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде 9 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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