13:45Происшествия
В больницу Сергиева Посада поступили 43 человека после ЧП на заводе
После взрыва на заводе в больницу Сергиева Посада поступили 43 человека. Администрация городского округа сообщила, что в реанимации находятся шесть человек, в больнице экстренно развернули 40 коек.
На месте ЧП идет разбор завалов – там могут находиться пять человек, по данным губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он также добавил, что разбор завалов может продлиться минимум 12 часов.
Мощный взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде 9 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.