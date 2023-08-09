Губернатор Московской области сообщил о состоянии пострадавших после ЧП в Сергиевом Посаде

Губернатор Московской области Андрей Воробьев находится на месте ЧП в Сергиевом Посаде, где утром 9 августа произошел взрыв на заводе. Он сообщил о состоянии пострадавших.

По словам Андрея Воробьева, шесть человек находятся в реанимации, 17 пострадавших – в стационаре. Известно, что за медицинской помощью обратились 45 человек.

Мощный взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода. Причиной инцидента, предположительно, стало нарушение технологического процесса.

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