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Происшествия

Очевидец рассказала о взрыве на территории завода в Сергиевом Посаде

Очевидец рассказала о взрыве на территории завода в Сергиевом Посаде

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Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде произошел из-за нарушения технологического процесса

Мощный взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде 9 августа. Информацию об инциденте подтвердил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.

Как рассказал очевидец, взрыв был такой силы, что его было слышно во всех районах города. По его словам, у многих домов от взрывной волны вылетели стекла из окон и москитные сетки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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