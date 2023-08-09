Уголовное дело о нарушении промышленной безопасности возбудили после ЧП в Сергиевом Посаде

По факту взрыва в Сергиевом Посаде возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

По информации на 13:15, в результате ЧП 35 человек пострадали, четверо находятся в тяжелом состоянии. Мощный взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде 9 августа. Информацию об инциденте подтвердил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.

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