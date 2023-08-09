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Происшествия

Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов прибыл на место взрыва

Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов прибыл на место взрыва

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Число пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде возросло до 16

Число пострадавших при взрыве в Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде (ЗОМС) выросло до 35. Об этом сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов, который прибыл на место ЧП.

Дмитрий Акулов добавил, что на месте происшествия развернут оперативный штаб. Известно, что на территорию завода продолжают приезжать пожарные расчеты.

О взрыве на Загорском оптико-механическом заводе стало известно утром 9 августа.

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