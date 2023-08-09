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Происшествия

Воробьев заявил, что при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде пострадали более 30 человек

Воробьев заявил, что при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде пострадали более 30 человек

Новости часа: в Сергиевом Посаде ликвидируют последствия мощного взрыва на заводе

Взрыв произошел на пиротехническом складе в Сергиевом Посаде

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде достигло 31

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде произошел из-за нарушения технологического процесса

Следователи выехали на место взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

Назван источник детонации на заводе в Сергиевом Посаде

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Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде мог произойти из-за нарушения технологического процесса

По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде пострадали более 30 человек. Есть тяжело раненые, они находятся в реанимации. 12 пациентов перенаправили в травмпункт.

Кроме того, там эвакуировали соседний с заводом детский сад, а жителям квартир, в которых выбило окна, пообещали помочь. Также известно, что поврежден спорткомплекс "Луч".

На время ликвидации последствий взрыва в Сергиевом Посаде изменили маршруты общественного транспорта. В данный момент в городе работают следователи, прокуроры, а также несколько оперативных служб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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