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Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде достигло 31

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде достигло 31

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Мощный взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде 9 августа. Информацию об инциденте подтвердил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов. Кроме того, он попросил граждан сохранять спокойствие и пообещал давать достоверную информацию по мере ее поступления.

Как заявил глава Подмосковья Андрей Воробьев, в данный момент на месте взрыва идет разбор завалов. В ЧП пострадал 31 человек, среди них – трое с тяжелыми ранениями, которые доставлены в реанимацию, отметил Воробьев.

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