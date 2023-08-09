Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде достигло 31

Мощный взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде 9 августа. Информацию об инциденте подтвердил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов. Кроме того, он попросил граждан сохранять спокойствие и пообещал давать достоверную информацию по мере ее поступления.

Как заявил глава Подмосковья Андрей Воробьев, в данный момент на месте взрыва идет разбор завалов. В ЧП пострадал 31 человек, среди них – трое с тяжелыми ранениями, которые доставлены в реанимацию, отметил Воробьев.