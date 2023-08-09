Назван источник детонации на заводе в Сергиевом Посаде

Источником детонации на заводе в Сергиевом Посаде стал склад пиротехники, помещение под который арендовала одна из компаний. Об этом заявили местные власти.

Громкий хлопок произошел на оптико-механическом заводе, после этого ударной волной накрыло соседние дома. В данный момент на месте идет разбор завалов. Как сообщают СМИ, разрушен ангар площадью 1 600 квадратных метров. Есть пострадавшие, но их точное число неизвестно. Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств.

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