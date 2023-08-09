Число пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде возросло до 16

Число пострадавших при взрыве на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде увеличилось до 16 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

9 августа взрывной волной накрыло дома у Загорского оптико-механического завода. В итоге волна выбила окна. Над местом происшествия в данный момент поднимается столб дыма высотой в десятки метров.

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