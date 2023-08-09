11:45Происшествия
Число пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде возросло до 16
Число пострадавших при взрыве на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде увеличилось до 16 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
9 августа взрывной волной накрыло дома у Загорского оптико-механического завода. В итоге волна выбила окна. Над местом происшествия в данный момент поднимается столб дыма высотой в десятки метров.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.