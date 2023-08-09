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11:30

Общество

Новости часа: очевидцы сообщили о взрыве на заводе в Сергиевом Посаде

Новости часа: очевидцы сообщили о взрыве на заводе в Сергиевом Посаде

Воробьев выехал к месту ЧП в Сергиевом Посаде

Мощный взрыв произошел на заводе в Сергиевом Посаде

Взрыв произошел на предприятии оптической промышленности в Сергиевом Посаде

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Очевидцы сообщили о взрыве на заводе оптической промышленности в Сергиевом Посаде. Число пострадавших после взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 35.

Дожди, гроза и град возможны в Москве в течение 9 августа. Об этом сообщили столичные синоптики.

ФСБ задержала россиянина, подорвавшего газопровод в Крыму по заданию спецслужб Украины. В ведомстве добавили, что злоумышленник по наводке кураторов из Украины 23 июня произвел подрыв газопровода в поселке Кореиз. Для этого мужчина задействовал самодельное взрывное устройство, которое получил через тайник.

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