Новости часа: очевидцы сообщили о взрыве на заводе в Сергиевом Посаде

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Очевидцы сообщили о взрыве на заводе оптической промышленности в Сергиевом Посаде. Число пострадавших после взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 35.

Дожди, гроза и град возможны в Москве в течение 9 августа. Об этом сообщили столичные синоптики.

ФСБ задержала россиянина, подорвавшего газопровод в Крыму по заданию спецслужб Украины. В ведомстве добавили, что злоумышленник по наводке кураторов из Украины 23 июня произвел подрыв газопровода в поселке Кореиз. Для этого мужчина задействовал самодельное взрывное устройство, которое получил через тайник.