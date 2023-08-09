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Новости регионов: более 2 тыс снарядов периода ВОВ обезвредили в Севастополе

Новости регионов: более 2 тыс снарядов периода ВОВ обезвредили в Севастополе

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Более двух тысяч снарядов обезвредили в Севастополе. Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны лежали на дне бухты Гильзовая. Это артиллерийские и минометные боеприпасы, ручные гранаты, взрыватели немецкого и советского производства. Их поднимали все лето с помощью понтонов, отвозили на специальный полигон и подрывали.

Глава Севастополя Михаил Развожаев назвал "деградацией" госзакупку Citroen и отменил ее. Такую реакцию вызвало решение городских властей приобрести в лизинг французский автомобиль по стартовой цене от 12 миллионов рублей. Михаил Развожаев добавил, что уволит того, кто принял решение о такой закупке.

Облако саранчи атаковало несколько сел в Астраханской области. Местные власти уверяют, что явление неприятное, но большого ущерба не будет. Данный вид саранчи интересуется в основном бобовыми и зерновыми, а их урожай уже собрали.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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