Минобороны РФ сообщило о новой попытке киевского режима атаковать столицу

В Минобороны РФ сообщили о новой попытке киевского режима атаковать столицу боевыми беспилотниками. Как заявили в ведомстве, в ночь на 9 августа противовоздушная оборона уничтожила два летательных аппарата над территорией Московской области. По словам военных, разрушений на земле нет.

О попытке приблизиться к городу боевых беспилотников написал и Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Как уточнил мэр, один аппарат сбили в районе Домодедова, второй – в районе Минского шоссе.

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