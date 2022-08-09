Взрыв в Крыму не затронул курортную зону, она не пострадала. Ранее сообщалось, что в поселке Новофедоровка эвакуировали порядка 30 человек, живущих у аэродрома. Об этом рассказал советник главы Крыма Олег Крючков.

По данным Минобороны, на аэродроме неподалеку от города Саки произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. По данным крымского Минздрава, пострадали девять человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

