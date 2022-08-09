Новости последнего часа: число пострадавших в результате ЧП в Крыму выросло до 7

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число пострадавших в результате взрывов в Новофедоровке возросло до семи, передает региональный Минздрав.

Бразилия объявила максимальный уровень санитарной угрозы из-за оспы обезьян. Об этом сообщила газета Globo.

Центр обеспечения мобильности пассажиров в Москве сопроводил 38 000 человек в 2022 году, сообщила пресс-служба центра.

