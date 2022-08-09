Новости последнего часа: шесть человек пострадали из-за взрывов на аэродроме в Крыму

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число пострадавших в результате ЧП на аэродроме увеличилось до шести человек. Об этом заявил Минздрав региона.

Дефицита гормональных препаратов на российском рынке не наблюдается, рассказали в Росздравнадзоре.

Дополнительные поезда между Петербургом и Москвой назначат в августе, сообщила Октябрьская ЖД.