Взрыв в Крыму не затронул курортную зону. Ранее сообщалось, что в местном поселке Новофедоровка эвакуировали порядка 30 человек, живущих у аэродрома. Об этом рассказал советник главы Крыма Олег Крючков.

Появился новый комментарий главы региона Сергея Аксенова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.