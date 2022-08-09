Внедорожник влетел в трамвайную остановку на юго-западе Москвы. ЧП случилось на Симферопольском бульваре. Предварительно, никто из пешеходов не пострадал – зону ожидания от проезжей части отделяет высокий бордюр и заграждения.

Медицинская помощь потребовалась только водителю. Мужчину госпитализировали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.