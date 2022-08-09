Новости последнего часа: пять человек пострадали в результате ЧП в Сакском районе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в результате ЧП в Сакском районе, сообщил глава Минздрава Крыма.

Twitter блокирует аккаунт МИД РФ на английском языке с 5 августа, заявили в ведомстве.

Саперы ДНР впервые проходят обучение массовому применению робота разминирования "Уран-6" рассказала Народная Милиция ДНР.