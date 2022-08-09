Пять человек пострадали в Крыму после взрывов. Среди них есть ребенок. При этом одному из пострадавших потребовалась операция. Об этом заявили в Минздраве региона.

Кроме того, в Новофедоровке эвакуировали порядка 30 человек, живущих у аэродрома. Об этом рассказал советник главы Крыма Олег Крючков. Их расселят в пансионатах и гостиницах, а также обеспечат питанием.

О том, что происходило в Крыму, рассказали отдыхающие в Евпатории, где был виден сильный дым со стороны Новофедоровки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.