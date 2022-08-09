Такси попало в аварию в районе ВДНХ. Кадрами происшествия поделились очевидцы.

Машина с шашечками не поделила дорогу с "Газелью". У фургона сильно помята передняя часть. У Mazda есть серьезные повреждения со стороны водителя. По всей видимости, основной удар пришелся на колесо. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.