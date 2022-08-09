Новости последнего часа: глава Крыма выехал в Новофедоровку, где произошли взрывы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что выехал в Новофедоровку, где произошли взрывы.

Туристические объекты военного министерства Франции открыты для россиян, заявил Аппарат главы ведомства.

Purina остановила производство и продажу в РФ ряда кормов для кошек и собак, сообщила компания.