Аэродром Новофедоровки начали тушить – МО РФ

Аэродром Новофедоровки начали тушить. Об этом сообщили в Минобороны РФ. При этом уточнили, что обстрела аэродрома не было – там произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов.

Поселок Новофедоровка расположен в западной части Крымского полуострова в Сакском районе. На место уже приехал глава Крыма Сергей Аксенов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.