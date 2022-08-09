Движение после пожара в девятиэтажке на Бутырском Валу восстановили

На Бутырском Валу полностью восстановили движение после пожара в девятиэтажке. Об этом сообщили в департаменте транспорта. Горела квартира на последнем этаже.

Возгорание многие жильцы заметили только когда за дверями появился характерный треск и неприятный запас. По данным МЧС, выгорело 35 квадратных метров. Из задымленных квартир спасатели эвакуировали двух человек. Самостоятельно выбраться они уже не могли, открывать двери были просто опасно.

В причинах пожара будут разбираться следователи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.