Новости последнего часа: пожар ликвидировали на Бутырском Валу в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На Бутырском Валу потушили пожар в квартире на площади 35 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.

Возобновлять антиковидные ограничения в РФ сейчас не требуется. Об этом заявил Роспотребнадзор.

В Кремле не видят перемен в отношении России со стороны политиков ФРГ и Австрии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.