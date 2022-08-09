Квартира в девятиэтажке сгорела на Бутырском Валу

На Бутырском Валу сгорела квартира в девятиэтажке. Пожар начался на последнем этаже, и многие жильцы заметили его, только когда за дверями появился характерный треск и неприятный запах. По данным МЧС, выгорело 35 квадратов.

Из задымленных квартир спасатели эвакуировали двух человек. Самостоятельно выбраться они уже не могли, открывать двери было просто опасно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.