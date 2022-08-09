На Бутырском Валу перекрыто движение в сторону Третьего кольца. Там загорелась квартира в одном из домов.

С задымленного этажа уже спасли девушку – она выбежала к сотрудникам МЧС даже без обуви, оказалась заблокированной в собственной квартире. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.