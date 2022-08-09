Новости регионов: водитель автобуса зажал в дверях пассажирку в Челябинске

В Челябинске водитель автобуса зажал в дверях пассажирку из-за неоплаченного проезда и провез в таком положении целую остановку. Пассажиры утверждают, что они кричали, чтобы ее выпустили, однако мужчина их не слушал и только оскорблял женщину. Как потом объяснил водитель, это была воспитательная мера. Якобы эта пассажирка каждый день заходит в его автобус и не оплачивает проезд.

В Амурской области ввели режим ЧС из-за паводка. Причиной стали сильные ливни, которые обрушились на регион. По последним данным, подтоплены сотни домов и приусадебных хозяйств в 13 населенных пунктах. Размыты дороги, повреждены переправы. В некоторых районах есть перебои с электричеством. Из наиболее опасных мест людей эвакуируют. Используют не только наземный и водный транспорт, но и авиацию. При этом синоптики говорят, что погода в ближайшие дни не улучшится, так как ожидаются ливни с грозами и штормовым ветром.

У приморского поселка Преображение перевернулся сухогруз с пиломатериалами. К берегам прибило тонны деревянных блоков. Местные жители начали их доставать из воды.

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