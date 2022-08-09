Новости мира: 7 человек погибли из-за мощных ливней в Южной Корее

07:30
Семь человек погибли из-за мощных ливней в Южной Корее. Еще девять получили различные травмы. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на официальные лица. В Сети публикуют видео, как вода заливает машины почти по крышу и течет на станции метро. В Сеуле и его окрестностях затоплены дома, здания, дороги. Сообщается, что этот ливень стал самым сильным в стране за последние 80 лет.
В республике Бангладеш студенты вышли на протесты против повышения цен на топливо. Все это переросло в стычки с полицейскими. По сообщениям властей, пострадавшие есть с обеих сторон, но точное число неизвестно. Несколько дней назад в стране в два раза подорожал бензин. После этого выросли цены на проезд в общественном транспорте. Из-за этого люди и вышли на протесты.
В резиденции Дональда Трампа во Флориде ФБР провело обыск. В нем участвовало несколько десятков агентов службы внутренней разведки США. Газета "NY Times" со ссылкой на источники утверждает, что искали секретные документы, которые Трамп якобы забрал с собой из Белого дома по окончании президентского срока. Национальное управление архивов еще в начале года истребовало у Трампа 15 коробок с документами, относящимися к деятельности офиса президента. И бывший глава США уверяет, что организовал транспортировку ящиков в соответствии с американскими законами.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: