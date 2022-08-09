Новости мира: 7 человек погибли из-за мощных ливней в Южной Корее

Семь человек погибли из-за мощных ливней в Южной Корее. Еще девять получили различные травмы. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на официальные лица. В Сети публикуют видео, как вода заливает машины почти по крышу и течет на станции метро. В Сеуле и его окрестностях затоплены дома, здания, дороги. Сообщается, что этот ливень стал самым сильным в стране за последние 80 лет.

В республике Бангладеш студенты вышли на протесты против повышения цен на топливо. Все это переросло в стычки с полицейскими. По сообщениям властей, пострадавшие есть с обеих сторон, но точное число неизвестно. Несколько дней назад в стране в два раза подорожал бензин. После этого выросли цены на проезд в общественном транспорте. Из-за этого люди и вышли на протесты.

В резиденции Дональда Трампа во Флориде ФБР провело обыск. В нем участвовало несколько десятков агентов службы внутренней разведки США. Газета "NY Times" со ссылкой на источники утверждает, что искали секретные документы, которые Трамп якобы забрал с собой из Белого дома по окончании президентского срока. Национальное управление архивов еще в начале года истребовало у Трампа 15 коробок с документами, относящимися к деятельности офиса президента. И бывший глава США уверяет, что организовал транспортировку ящиков в соответствии с американскими законами.

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