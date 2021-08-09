Очевидцы ДТП на Тверской рассказали о произошедшем

Очевидцы рассказали о ДТП в центре Москвы, где спорткар врезался в Mercedes Е-класса. По их словам, в 4 утра они услышали сильный звук, но не поняли, что произошло.

"С двенадцати ночи похожий спорткар Mercedes черного цвета вместе с BMW и еще другим Mercedes устроили здесь гонки. Они гоняли буквально минут 30 пока сидели мы. Они гоняли туда и обратно, это я видел точно", – рассказал очевидец.

Мужчина предположил, что среди гонщиков мог быть один из участников ДТП.

Два автомобиля столкнулись на Тверской улице в центре Москвы. Авария произошла в районе 22 дома.

По предварительным данным, водитель Mercedes AMG GT неправильно выбрал дистанцию, из-за чего столкнулся с попутно двигавшимся Mercedes E-200. От удара первого отбросило на полосу встречного движения, затем на тротуар и в стену отеля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.