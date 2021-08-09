Девять человек погибли из-за нехватки кислорода в больнице в Северной Осетии. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Минздрав региона.

Сообщается, что трагедия произошла из-за прорыва трубы с кислородом в больнице скорой помощи во Владикавказе.