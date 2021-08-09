Девушка с оружием забралась на дерево в Янтарном проезде

В Янтарном проезде девушка забралась на дерево и привязала себя ремнем. Как говорят очевидцы, у нее с собой еда и арбалет.

На месте уже работают полиция и МЧС, но договориться с девушкой не получается. Сотрудникам, которые пытались подняться к ней на дерево, она угрожает оружием.

Сама девушка спускаться вниз не хочет и грозит, что спрыгнет. А высота – около 18 метров, говорят очевидцы.

В данный момент ожидают, когда на место приедут психологи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.