В Ленинградской области ищут мужчину, который явился с оружием в детский сад

Мужчину, который явился с ножом в детский сад, ищет полиция Ленинградской области.

Все произошло в городе Кудрово. Мужчина с оружием прошел на территорию частного детсада на Европейском проспекте. Как сообщают СМИ, он вел себя неадекватно: кричал и бегал по крыше.

Сотрудники нажали "тревожную" кнопку. На место сразу прибыли полицейские и частная охранная компания, но неизвестному удалось скрыться. При этом никто не пострадал.

В настоящее время устанавливают личность мужчины, начали оперативный розыск. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.