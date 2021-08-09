Брат пострадавшего в ДТП в центре Москвы рассказал о случившемся

Вячеслав, брат пострадавшего в ДТП в центре Москвы, где спорткар врезался в Mercedes Е-класса, рассказал о случившемся.

"Ехал мой брат в правом ряду со скоростью 50 километров в час, и на бешенной скорости залетел Mercedes, возможно, пьяный, потому что выехал из заведения вот этого. Нарушал 2 сплошные, ездил туда-обратно по всей Тверской, до Кремля разворачивался", – сказал мужчина.

Он добавил, что его брат сильно пострадал. По его словам, у мужчины крестно-шейный удар и сотрясение мозга.

Два автомобиля столкнулись на Тверской улице в центре Москвы. Авария произошла в районе 22 дома.

По предварительным данным, водитель Mercedes AMG GT неправильно выбрал дистанцию, из-за чего столкнулся с попутно двигавшимся Mercedes E-200. От удара первого отбросило на полосу встречного движения, затем на тротуар и в стену отеля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.