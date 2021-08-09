Эксперт рассказал об ущербе, который нанесли автомобили в результате ДТП в центре Москвы

Автоэксперт Артем Бойцов рассказал об ущербе, который нанесли элитные автомобили в результате ДТП в центре Москвы.

"Без учета поврежденных ограждений, до гостиницы вроде не доехал автомобиль виновника, хотя там витражные окна огромные, они тоже очень дорогие и запросто могут стоить миллионы рублей. Только по железу по самим автомобилям я оцениваю примерно миллионов в 20 рублей эту аварию – это миллионов 15 машина виновника, и миллионов 5, может немного больше, это машина вторая пострадавшая, которая тоже не подлежит восстановлению", – сказал Бойцов.

Два автомобиля столкнулись на Тверской улице в центре Москвы. Авария произошла в районе 22 дома. По предварительным данным, водитель Mercedes AMG GT неправильно выбрал дистанцию, из-за чего столкнулся с попутно двигавшимся Mercedes E-200. От удара первого отбросило на полосу встречного движения, затем на тротуар и в стену отеля.

В результате аварии водителя Mercedes E-200 госпитализировали с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Водителя спорткара увезли в больницу в бессознательном состоянии с ушибом головного мозга. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.