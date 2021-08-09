Очевидец рассказал о ДТП в центре Москвы, где спорткар врезался в Mercedes Е-класса.

"Мы были в отеле, я и моя жена, услышали шум, что-то столкнулось. Мы выглянули в окно, там была машина на той стороне. Здесь была скорая. Полиция, потом посмотрели вниз, другая машина была рядом с отелем", – сказал мужчина.

Два автомобиля столкнулись на Тверской улице в центре Москвы. Спорткар на скорости врезался в Mercedes и выехал на тротуар, где чуть не снес стеклянную стену гостиницы.

Пострадали оба водителя. Тот, что сидел за рулем спорткара, впал в кому, второй – в больнице с травмой головы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.