В администрации Луховиц рассказали о лесных пожарах

В подмосковных Луховицах горят леса. Заместитель главы администрации городского округа Владимир Белокопытов рассказал о ситуации с пожарами.

"Мы со своей стороны обеспечиваем задействованных в тушении специалистов питанием, проживанием, обеспечиваем доставку личного состава до места тушения. Глава городского округа Луховицы Владимир Николаевич Барсуков лично находится на месте пожара и организует работу подчиненных подразделений", – сказал Белокопытов.

Он также добавил, что в настоящее время угрозы распространения огня на жилые массивы нет, все находится под контролем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.