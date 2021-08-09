Авария с участием элитных машин произошла на Тверской улице в Москве

В Москве на Тверской улице столкнулись два Mercedes-Benz. Авария произошла в районе 22-го дома.

По предварительным данным, водитель Mercedes AMG GT неправильно выбрал дистанцию, из-за чего столкнулся с попутно двигавшимся Mercedes E-200. От удара первого отбросило на полосу встречного движения, затем на тротуар и в стену отеля.

В результате аварии водителя Mercedes E-200 госпитализировали с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Водителя спорткара увезли в больницу в бессознательном состоянии с ушибом головного мозга. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.