В Подмосковье продолжают искать пятерых подсудимых, которые сбежали из колонии в Истре

В Подмосковье продолжают искать пятерых арестованных, которые сбежали из изолятора временного содержания в Истре. В прокуратуре сообщили, что они не вооружены, а при побеге никто из сотрудников изолятора не пострадал.

Все случилось в ночь на 6 августа. Предполагают, что беглецы открутили замки камеры гаечным ключом.

Известно, что в числе беглецов – обвиняемый в убийстве Александр Мавриди. По версии следствия, он расправился миллиардером Владимиром Маруговым, которого называли "колбасным королем" за бизнес в мясной промышленности. Еще четверо сбежавших проходили по делу о краже.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении сбежавших, просят сообщить об этом по телефонам 8 (495) 609-49-52, 8 (495) 609-49-53.